Tragico incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Olbia: un motociclista ha perso la vita mentre stava percorrendo il viale Isola Bianca, nei pressi del porto. La vittima si chiamava Emanuele Vitiello, aveva 52 anni ed era originario di Olbia.

L'uomo viaggiava in moto insieme al figlio ventenne, rimasto coinvolto nell'incidente ma senza riportare ferite gravi. Per il giovane soltanto lievi contusioni.

Inutili sono stati i tentativi di rianimazione per Vitiello: i soccorritori del 118 giunti sul posto insieme con l'elisoccorso ne hanno constatato la morte. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri e degli agenti della Polizia locale.