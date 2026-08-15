Nella giornata di oggi, 15 agosto, due incendi hanno impegnato il Corpo Forestale nelle campagne di Arzana e Villaurbana. Quattro i mezzi aerei complessivamente utilizzati nelle operazioni di spegnimento, tra i quali un elicottero Super Puma.

Nel territorio comunale di Arzana, le fiamme hanno interessato la località “Costa Crareu”. Sul posto hanno operato due elicotteri leggeri provenienti dalle basi elicotteristiche di San Cosimo e Sorgono.

A coordinare le operazioni di spegnimento il D.O.S., Direttore delle Operazioni di Spegnimento, della Stazione Forestale di Lanusei. Presente sul posto anche il GAUF, Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco, di Lanusei.

Le fiamme si sono avvicinate anche a una struttura adibita a stalla con fienile presente nell’area interessata dall’incendio. Video in basso

Un secondo incendio è divampato nel territorio di Villaurbana, in località “Zicchiria”.

In questo caso il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero Super Puma e di un elicottero leggero, entrambi provenienti dalla base elicotteristica di Fenosu.

Le operazioni di spegnimento sono state dal D.O.S. della Stazione Forestale di Villaurbana.

Foto incendio Villaurbana