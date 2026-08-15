Allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali in gran parte della Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso oggi, 15 agosto, un avviso di criticità ordinaria valido dalle ore 14 di oggi fino alle 18 di domenica 16 agosto.

Le aree interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

La Protezione Civile richiama inoltre l’attenzione della popolazione sui comportamenti da adottare in presenza di fenomeni temporaleschi.

È consigliato restare nelle proprie abitazioni e, qualora ci si trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori. Gli spostamenti in automobile devono essere limitati ai soli casi di urgenza ed è importante mantenersi costantemente informati sull’evoluzione dei fenomeni e sulle indicazioni fornite dalle strutture territoriali di Protezione Civile.

È inoltre vietato attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e attraversare sottopassi.

L’allerta resterà in vigore fino alle 18 di domenica 16 agosto.

Fonte: Protezione Civile