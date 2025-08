Lunghi e interminabili momenti di panico sull'autostrada A1, vicino all'uscita di Modena Sud, quando lo scorso 2 agosto un giovane di 18 anni neopatentato si è diretto contromano lungo la corsia di accelerazione a bordo di un'apecar.

Come riporta Tg Com 24, la sua guida in direzione opposta al traffico ha creato gravi disagi e solo l'intervento tempestivo della Polizia Stradale ha impedito conseguenze drammatiche.

Il ragazzo, come riporta il quotidiano, è stato immediatamente portato fuori dall'autostrada e sottoposto al test dell'alcol, che è risultato negativo. È stato multato per la guida contromano e, secondo il Codice della Strada, potrebbe perdere la patente. Inoltre, rischia una sanzione economica fino a 8.000 euro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo per tre mesi.