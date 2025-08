Un ragazzo di 15 anni proveniente dal Regno Unito si è separato dalla madre mentre si trovavano al gate dell'aeroporto di Minorca in attesa del loro volo per Londra Stansted, ma è finito per sbaglio su un aereo EasyJet diretto a Milano Malpensa.

Dopo aver scoperto la sua scomparsa, come informa SkyTg24, i genitori hanno prontamente informato le autorità ed è stato lanciato l'allarme per il minore disperso. Le telecamere di sicurezza hanno in seguito mostrato che il ragazzo era salito sull'aereo errato senza una carta d'imbarco e senza essere accompagnato da un adulto, senza che nessuno se ne accorgesse.

Durante il volo, il personale di bordo ha notato la presenza di un passeggero senza biglietto. Una volta atterrato a Malpensa, il ragazzo è stato preso in consegna dalle autorità italiane, mentre la polizia spagnola ha lavorato per localizzarlo e riunirlo alla sua famiglia. La madre, immediatamente dopo la scoperta, ha preso un volo per l'Italia e ha riabbracciato suo figlio lo stesso giorno.