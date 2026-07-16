È costato la vita a Francesco Vona, operaio di 39 anni, il drammatico incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi all'interno della cava Postumia Cave, della società SuperBeton, a Giavera del Montello, in provincia di Treviso.

Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore sarebbe intervenuto nel tentativo di soccorrere un collega rimasto con un braccio incastrato durante un'operazione di manutenzione su un nastro trasportatore. Nel corso dell'intervento, però, anche il 39enne è stato agganciato dal macchinario e schiacciato da un rullo, riportando lesioni che non gli hanno lasciato scampo.

Il collega coinvolto nell'incidente ha invece riportato ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio.

Presenti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza, oltre ad accertare eventuali responsabilità.