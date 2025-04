Durante le riprese del programma "Linea Verde" a Livorno, la conduttrice Elisa Isoardi è stata derubata. In un video, la 43enne ha reso noto che dei malviventi sono riusciti a entrare nel suo furgone, portando via tutte le sue cose, incluso il cellulare.

"Ringrazio davvero la polizia, perché sono stati molto efficienti" ha spiegato la conduttrice in un video social raccontando la sua disavventura e mostrando i documenti della denuncia alla Questura di Livorno. "Ci hanno rubato tutto. Hanno rotto il van, non so con cosa, mi hanno rubato la borsa e il telefono, quindi vi saluto da qua".

"Portafogli, carte di credito, tutto - ha aggiunto Elisa Isoardi -. Un bel danno, ma c’è di peggio: in questi casi non bisogna perdere la pazienza".