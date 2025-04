Un giovane di 19 anni, di origine tunisina e residente a Bologna, è morto in seguito a un'aggressione avvenuta per strada. Secondo una prima ricostruzione riportata da Leggo.it, pare che il giovane abbia urtato un ragazzo durante un incontro casuale, scatenando così una violenta reazione che lo avrebbe portato a essere picchiato, gettato a terra e forse colpito da un motorino. Nell'incidente, il giovane ha battuto la testa su un muretto e, purtroppo, poche ore dopo è deceduto in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio. La tragedia si è consumata ieri sera presso l'ospedale Maggiore, dove il giovane ha perso la vita poco tempo dopo l'aggressione subita.

I carabinieri, coordinati dalla procura, hanno avviato un'indagine per omicidio preterintenzionale. La testimonianza chiave che ha cambiato la narrazione degli eventi è stata fornita dalla fidanzata della vittima, presente durante l'aggressione nella zona della Barca.

A prendere di mira il giovane, secondo un'indagine preliminare, sarebbero due ragazzi poco più grandi, a quanto pare conosciuti almeno superficialmente dal 19enne, che sono stati identificati come i presunti aggressori e sono entrambi attualmente ricercati dai carabinieri.

Il 19enne è stato scoperto in condizioni critiche tra via Buozzi e via Colombi, nelle vicinanze della sua abitazione, e rapidamente portato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Nonostante gli intensi sforzi del personale sanitario, purtroppo è morto circa due ore dopo il ricovero. È probabile che venga eseguita un'autopsia per chiarire le circostanze del decesso.