Tre giovani di 21, 18 e 17 anni sono stati fermati dalla polizia mentre cercavano di far entrare dei cellulari nel carcere di Catania tramite un drone, e sono stati denunciati per il tentativo di introdurre illegalmente dispositivi di comunicazione destinati ai detenuti. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato un drone, una bobina di lenza da pesca, tre smartphone e due cellulari di dimensioni ridotte, oltre ai cellulari utilizzati dai tre.

Attualmente, la loro situazione è sotto l'attenzione della Procura distrettuale e della Procura per i minorenni di Catania.