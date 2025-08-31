"Scomparso nel nulla: nonostante stiamo facendo di tutto per trovarlo, non abbiamo esiti positivi. Aiutateci a ritrovare nostro padre", sono parole disperate, in cui non manca però la speranza, quelle di Giovanna Angela, figlia di Francesco Corda, scomparso a Dorgali lo scorso mercoledì 27 agosto, le cui ricerche proseguono senza sosta.

Francesco ha 64 anni ed è alto 1,90: per le segnalazioni, la famiglia e le autorità chiedono di contattare la figlia o i Carabinieri di Dorgali e Siniscola. È stato rivolto inoltre un appello diretto alla cittadinanza: per facilitare le operazioni, è fondamentale che eventuali avvistamenti o segnalazioni di persone somiglianti a Corda vengano comunicati immediatamente e solo per via telefonica alle Forze dell’Ordine, evitando di limitarsi a postare informazioni sui social network, che rischiano di rallentare o confondere gli interventi.

I numeri da contattare in caso di informazioni utili sono Carabinieri di Siniscola: 0784 871600, o il numero unico di emergenza: 112.

LE RICERCHE

Oltre ai Vigili del Fuoco di Nuoro, impegnati nelle ricerche, presso la località "Serra Orrios" è stato istituito un Posto di Comando Avanzato gestito da un Funzionario di Guardia proveniente dalla Sede Centrale per coordinare le operazioni di ricerca.

Le ricerche coinvolgono una squadra di terra proveniente dalla Sede Centrale, unità specializzate TAS del Comando di Nuoro e risorse inviate su disposizione della Direzione Regionale per i Vigili del Fuoco della Sardegna, tra cui l'elicottero Drago 148 del Reparto Volo Sardegna e unità SAPR per il sorvolo delle aree interessate, il Nucleo Cinofili e il personale del Nucleo Sommozzatori dal Comando di Cagliari per la perlustrazione del fiume Cedrino.

In aggiunta al personale dei Vigili del Fuoco, sono coinvolti nelle ricerche i Carabinieri della stazione locale con membri del reparto Cacciatori di Sardegna, agenti della Polizia di Stato, Forestale e volontari della protezione civile del Comune di Dorgali.