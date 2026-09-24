Interventi di ripristino sulla circonvallazione Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis nelle aree interessate dai lavori per la messa in posa del Tyrrhenian Link.

Il tema è stato oggetto di discussione anche in occasione delle riunioni promosse dalla Città Metropolitana a cui hanno partecipato i sindaci dei Comuni che hanno chiesto ai rappresentanti di Terna e dell'impresa Roda la corretta esecuzione dei ripristini nei tratti stradali interessati dai lavori.

"I rappresentanti di Terna e dell'impresa Roda - spiega la vicesindaca metropolitana Barbara Pusceddu (prima cittadina di Sinnai) - si sono da subito resi disponibili alla bitumatura della semi carreggiata e il sopralluogo in tutti i tratti in cui i ripristini presentano ammaloramenti. Proposta declinata dalla Città Metropolitana in quanto la bitumatura della carreggiata, anche se correttamente eseguita, avrebbe generato un gradino longitudinale all'altezza della striscia centrale che avrebbe rappresentato un pericolo per la circolazione. Da qui l'impegno condiviso allo svolgimento di sopralluoghi per individuare i tratti da ripristinare con la finitrice, ripristini che saranno effettuati in tutti i tratti ammalorati".

Nei prossimi giorni i lavori di ripristino interesseranno anche le restanti tratte.