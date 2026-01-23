Un presunto omicidio-suicidio si è consumato a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, avrebbe ucciso la moglie Assunta Currà, di 55 anni, esplodendo alcuni colpi di pistola, per poi togliersi la vita con la stessa arma.

La tragedia si è verificata all’interno dell’abitazione dell’uomo. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, la coppia era in fase di separazione da circa un anno e l’episodio sarebbe maturato al culmine di una lite legata alla difficile situazione familiare.

L’arma utilizzata per il delitto sarebbe stata detenuta legalmente dall’uomo. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti e il contesto che ha preceduto il gesto estremo.

La comunità locale è sotto choc per l’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.