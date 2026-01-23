Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Oristano. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando una donna alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare la barriera spartitraffico.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118, che hanno operato per quanto di competenza. Le condizioni della conducente non risultano al momento gravi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.