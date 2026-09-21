Una serra destinata alla coltivazione di cannabis è stata scoperta nelle campagne di Assemini dai “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari. Due uomini del posto, di 54 e 58 anni, sono stati arrestati con l'ipotesi di reato di produzione di sostanze stupefacenti, in relazione all'articolo 73 del D.P.R. 309/90.

L'operazione è arrivata al termine di un'attività investigativa condotta in un'area rurale dove gli agenti avevano notato una presenza sempre più frequente di persone all'interno della proprietà. Entrati nel terreno, i poliziotti hanno trovato una serra con migliaia di piante disposte in filari. Gli esemplari, alti mediamente tra 15 e 25 centimetri, presentavano infiorescenze già sviluppate.

Tre piante sono state analizzate dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari: i valori di delta-9-THC rilevati sono risultati del 6,1%, 5,0% e 5,4%. Gli accertamenti hanno quindi preceduto l'estirpazione e il conteggio delle piante: complessivamente erano 8.800, servite da un impianto di irrigazione.

Nella proprietà sono stati trovati anche prodotti e attrezzature destinati alla coltivazione. La sostanza vegetale sequestrata ha raggiunto un peso netto di circa 47 chili.

I due uomini sono stati arrestati e accompagnati nella Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'udienza di convalida.