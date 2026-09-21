Tragedia ieri mattina alla periferia di Gadoni, Barbagia di Belvì, dove un agricoltore di 77 anni, Angelo Moi, ha perso la vita in un incidente con il trattore. L'uomo, nato e residente nel paese, era alla guida del mezzo agricolo quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato in via Santo Nicolau, finendo in una scarpata.

Nel corso dell'incidente il 77enne è stato trascinato nel burrone insieme al trattore ed è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.