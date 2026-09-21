Un ragazzo di 21 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Cala Gonone, davanti alla spiaggia di Palmasera, sulla costa orientale della Sardegna.

Il giovane, di nazionalità straniera, lavorava come stagionale in un villaggio turistico della zona. Dopo pranzo si era immerso in mare per una nuotata, ma durante il bagno si è sentito male. Alcune persone presenti sulla spiaggia lo hanno riportato a riva e hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, arrivati anche con l'elicottero dell'Areus. Nonostante i soccorsi, per il 21enne non è stato possibile fare nulla.

Sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.