Nasce a Desulo un nuovo circolo di Fratelli d'Italia, al centro di una giornata dedicata al confronto politico, alla partecipazione e alla convivialità. All'iniziativa hanno preso parte il coordinatore provinciale di Nuoro Maurizio Cadau, l'onorevole Salvatore Deidda, detto "Sasso", e l'ex assessore regionale Antonello Liori.

Dopo un primo momento conviviale con tesserati e sostenitori, l'incontro è proseguito con un dibattito dedicato all'importanza dei presidi politici sul territorio. Tra gli obiettivi indicati per la nuova sezione c'è quello di avvicinare cittadini e istituzioni, raccogliendo direttamente le esigenze della comunità e traducendole in progetti rivolti allo sviluppo del territorio.

A guidare il nuovo circolo di Desulo sarà Annalisa Zanda. Nei prossimi giorni verranno comunicati anche l'organigramma della sezione, la sua intitolazione e le prime iniziative in programma.