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È stato trovato morto ieri mattina al termine del turno di lavoro notturno Carlo Sanna, vigilantes di 49 anni residente a Olmedo. L'uomo era impegnato nel servizio di sorveglianza alla diga del lago Cuga, nel Sassarese.
Secondo i primi accertamenti, il 49enne potrebbe essere stato colpito da un infarto. Saranno però gli accertamenti medico-legali a stabilire con certezza le cause del decesso.
La Procura di Sassari ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo, mentre sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sassari.