Per settimane familiari, volontari e forze dell’ordine lo hanno cercato senza sosta. Ieri mattina, purtroppo, la ricerca di Alessandro Silanos si è conclusa nel modo più doloroso.

Il corpo del 57enne residente ad Alghero è stato ritrovato il nella zona del Carmine.

L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce il 26 agosto. L'ultimo avvistamento all’ingresso della città, nei pressi dell’autolavaggio Pinguino Verde. Da quel momento erano iniziate le ricerche, con controlli e ispezioni portati avanti dalle forze dell’ordine, dai volontari e dai familiari.

Negli ultimi venti giorni l’attenzione si era concentrata soprattutto nell’area compresa tra il Carmine e le campagne circostanti.

Il ritrovamento è avvenuto in un terreno poco distante dall’asilo di Monte Agnese, una zona sulla quale negli ultimi giorni si erano concentrate proprio le ricerche.