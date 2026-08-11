Ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e potrebbe proseguire fino al 17 agosto, la quarta ondata di calore dell'estate 2026. Come riporta la giornalista Enrica Battifoglia, se le previsioni saranno confermate, si arriverà a 20 giorni consecutivi con temperature fino a 7-8 gradi sopra le medie stagionali.

A preoccupare gli esperti, come informa la collega, è anche la riduzione degli intervalli tra un'ondata e l'altra. La prima, tra il 23-24 e il 31 maggio, è durata 8-9 giorni; la seconda, dal 18 al 30 giugno, 12-13 giorni; la terza, iniziata il 7-8 luglio, 13-14 giorni. La quarta è invece cominciata il 29 luglio.

Secondo Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, tutti questi elementi indicano che è in corso "un cambiamento strutturale", nel quale "l'anticiclone africano si è spostato più a Nord rispetto al passato".

"Una volta le ondate di calore erano legate allo spostamento verso Nord dell'anticiclone africano e si tornava alla normalità quando entrava in azione l'anticiclone delle Azzorre. Ma ora - prosegue l'esperto - vediamo che l'anticiclone africano è spostato più a Nord rispetto a una volta ed è quindi più facile che questa struttura che porta aria molto calda dal Nord Africa vada a inglobale l'Italia più a lungo".

Intanto, secondo il bollettino del ministero della Salute, come riporta la collega Battifoglia, sono 19 su 27 le città da bollino rosso oggi, martedì 11 agosto, e domani, mercoledì 12 mercoledì, mentre saranno 18 giovedì 13 agosto. Numeri comunque inferiori al 4 agosto, quando tutte le 27 città monitorate erano in rosso.