Era sottoposto a un divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma è stato sorpreso all'interno del cortile dell'abitazione dei genitori. È accaduto durante la notte a Uta, dove i Carabinieri della Stazione di Siliqua sono intervenuti dopo una chiamata al 112.

Sul posto, i militari hanno arrestato un uomo di 31 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per il reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il giovane, secondo quanto accertato dai Carabinieri, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica quando è stato sorpreso all'interno del cortile dell'abitazione dei genitori.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione arrivata alla Centrale Operativa e, constatata la violazione della misura cui il 31enne era sottoposto, hanno proceduto all'arresto.