Evelinndel Moori Chamorro, donna peruviana di 30 anni, è morta a Genova dopo essere caduta dal sesto piano durante una lite con il suo compagno. Gli investigatori, come riporta Tg Com 24, stanno considerando l'ipotesi che potrebbe essere stata picchiata brutalmente e poi spinta dalla balaustra.

I risultati preliminari dell'autopsia, come riporta il quotidiano, hanno rivelato più fratture rispetto a quelle inizialmente individuate sul luogo del tragico evento, tra cui una frattura alla gamba e una alle costole.

Il compagno della vittima, un connazionale di 32 anni, è ora indagato per omicidio preterintenzionale, mossa investigativa è necessaria per consentire ulteriori accertamenti e la nomina di un consulente medico legale.

Una vicina di casa avrebbe riferito di aver udito urla seguite da rumori di mobili spostati provenire dall'appartamento della coppia. La lite sembra essere proseguita sul pianerottolo, culminando con un urlo e un tonfo.

Al momento del tragico evento, oltre a Evelinndel e al compagno, erano presenti la sorella dell'uomo, il marito e il figlio. La madre di Evelinndel avrebbe dichiarato che la coppia litigava frequentemente proprio a causa dell'insediamento in casa da parte della cognata e della sua famiglia. Inoltre, sembra che la donna fosse l'unica a contribuire economicamente alla famiglia tramite il suo lavoro di badante.