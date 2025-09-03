"In questa fase l'attività legata ai casi urgenti potenzialmente evolutivi è reindirizzata ad altra struttura regionale, ma l'assistenza alle emergenze che arrivano in pronto soccorso resta garantita. In questo modo nessun cittadino viene lasciato senza risposta. Resta normale l'attività routinaria". È la precisazione dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari in merito alla carenza di personale nel reparto di Neurochirurgia del Santissima Annunziata.

La criticità, come sottolinea il commissario straordinario dell’Aou Mario Carmine Palermo, è dovuta a un organico ridotto: "Sappiamo che la situazione non è semplice e siamo in costante contatto con l'Assessorato regionale della Sanità per trovare una soluzione stabile. La criticità è legata alla mancanza di personale, che si è acuita di recente con il pensionamento di un dirigente medico e dall'improvvisa assenza per malattia di un altro professionista".

Per garantire la continuità delle cure, l’azienda ha attivato nuove collaborazioni: in coordinamento con l’assessorato regionale, "è già stato avviato un supporto tramite la rete neurochirurgica regionale e con i colleghi di Cagliari. In questo modo i pazienti che hanno bisogno di un intervento urgente vengono comunque presi sempre in carico".

L’Aou fa infine sapere che, insieme alla Regione, "è in corso un lavoro di revisione e riorganizzazione della rete neurochirurgica del centro nord Sardegna", con l’obiettivo di assicurare stabilità e qualità del servizio.