Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento portuale, questa mattina nei giardini pubblici di viale Regina Elena. Un grosso ramo si è staccato da uno degli alberi del parco ed è precipitato a terra, rendendo necessario l’arrivo dei pompieri per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione.

Fortunatamente, al momento della caduta nessuna delle persone presenti è rimasta coinvolta, ma l’impatto ha causato danni a una delle strutture della recinzione. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al taglio del ramo e al ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona interessata.

Per consentire le operazioni, l’area del parco coinvolta è stata temporaneamente chiusa al pubblico e riaperta solo a conclusione dell’intervento.