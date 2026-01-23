È stato reso disponibile sul Portale unico del reclutamento, raggiungibile al sito www.inpa.gov.it, il bando per il concorso pubblico, per esami, volto a selezionare 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 gennaio 2026 ha istituito questa opportunità.



Per partecipare, è possibile inviare le domande a partire dalla mezzanotte del 23 gennaio 2026 fino alle ore 23.59 del 21 febbraio 2026, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile al link https://concorsionline.poliziadistato.it (facendo clic sull'icona "Concorso pubblico"). Questa procedura è accessibile anche tramite apposito collegamento dal suddetto Portale unico del reclutamento.



I candidati possono autenticarsi utilizzando due strumenti principali:



1. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password) ottenibili tramite uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come indicato sul sito ufficiale www.spid.gov.it.



2. Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE", che richiede l'utilizzo della Carta di Identità Elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Questo sistema può essere utilizzato in tre modalità: tramite desktop, mobile o desktop con smartphone. È necessario installare il "Software CIE" per abilitare la CIE sul computer.



Inoltre, i candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro intestato o un'email istituzionale (corporate) per i candidati della Polizia di Stato, attraverso cui riceveranno le comunicazioni relative al concorso.