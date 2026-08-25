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Nuova giornata di allerta arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari. Il livello di pericolo “alto” è stato confermato per domani, mercoledì 26 agosto 2026, nel bollettino della Protezione civile regionale.
La situazione richiede una particolare attenzione nell’ambito della fase operativa regionale, considerato il livello di rischio previsto e la possibilità che eventuali incendi possano evolvere rapidamente.
Secondo quanto riportato nel bollettino, le condizioni sono tali che, una volta innescato un incendio, l’evento potrebbe raggiungere dimensioni difficilmente contrastabili con le forze ordinarie, anche qualora queste siano state adeguatamente rinforzate.
In uno scenario di questo tipo potrebbe quindi rendersi necessario il concorso della flotta statale per fronteggiare l’emergenza e contenere la propagazione delle fiamme.
L’allerta invita dunque a mantenere alta l’attenzione e ad adottare comportamenti responsabili per evitare possibili inneschi, soprattutto in una fase caratterizzata da temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione degli incendi.