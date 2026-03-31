Un episodio che poteva trasformarsi in una vicenda profondamente inquietante è stato sventato grazie alla prontezza di un bambino e all’intervento dei genitori: un ragazzo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, con l’accusa di tentato sequestro di persona.

Secondo quanto ricostruito, l'individuo, incensurato, si era introdotto negli spogliatoi di un centro sportivo al termine di un allenamento, cercando di portare con sé un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre. Il piccolo, però, si è accorto che qualcosa non quadrava e ha subito avvisato l’istruttore.

A quel punto, il 30enne ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dai genitori degli altri bambini presenti al centro sportivo, arrivati per riprendere i propri figli alla fine della lezione. Il trentenne è quindi stato preso in consegna dai carabinieri, che lo hanno condotto in caserma in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.