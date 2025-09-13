Il pm di Milano ha ratificato l'arresto e ha deciso di porre in custodia cautelare in carcere il trapper Baby Gang, trasferito a San Vittore dopo essere stato trovato in possesso di una pistola clandestina con la matricola abrasa.

La perquisizione è stata autorizzata dalla Procura di Lecco nell'ambito di un'indagine più ampia che riguarda armi e droga.

Il giovane rapper di 24 anni, noto come Mouhib Zaccaria, è accusato di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Durante l'interrogatorio condotto dalla giudice venerdì mattina, ha risposto a tutte le domande poste.

Come è scritto nell'ordinanza, riportata da Tg Com 24, Baby Gang "ha dimostrato assoluta indifferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria" e vi è un "elevatissimo il rischio di reiterazioni criminali connesso all'impiego e alla detenzione di armi".

Il trapper, come riporta Tg Com 24, ha dichiarato alla giudice di portare con sé la pistola per difesa, in quanto indossa "sempre una collana dal valore di più di 200mila euro", e poi, mesi fa gli sono "entrati i ladri in casa".