Si completa la squadra della direzione aziendale della Asl Gallura. Questa mattina il direttore generale Antonio Irione ha nominato Roberto Passaro nuovo direttore sanitario dell'azienda. Contestualmente è stata affidata a Luisa Fenu la guida della direzione dei Servizi socio-sanitari, mentre Michele Baffigo è stato riconfermato nel ruolo di direttore amministrativo.

Passaro porta con sé un percorso professionale maturato in diverse realtà sanitarie italiane, tra cui Pisa, Aosta, Genova e Biella. Dal 2021 dirige la Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione della Asl Gallura all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Nel corso della sua carriera ha acquisito competenze cliniche, organizzative e gestionali e ha recentemente concluso il percorso di Formazione manageriale per direttore sanitario aziendale organizzato da Ares Sardegna.

Luisa Fenu opera all'interno dell'azienda sanitaria dal 1998 ed è attualmente direttrice della Struttura complessa Professioni sanitarie. Nel suo curriculum figurano due master di secondo livello in management sanitario, oltre al titolo di Facilitatore e Valutatore per l'Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie. Ha inoltre partecipato a diversi progetti di ricerca dedicati all'umanizzazione delle cure, promuovendo anche uno studio sugli effetti della realtà virtuale nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

"Con queste nomine stiamo consolidando il team della Direzione Aziendale della Asl Gallura - ha sottolinea il direttore generale, Antonio Irione - per proseguire lungo quel percorso di innovazione che ci vedrà impegnati nelle sfide della sanità ospedaliera e territoriale". Irione ha evidenziato come le professionalità individuate possano offrire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento dei servizi rivolti a cittadini e personale.