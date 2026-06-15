Doppio intervento del Corpo Forestale nella giornata di oggi per contrastare due incendi sviluppatisi nei territori di Villacidro e Arzachena.

Il primo rogo è divampato nelle campagne di Villacidro, in località Sa Mandara. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione Forestale di Villacidro. Per fronteggiare l'emergenza sono stati impiegati due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Villasalto e Iglesias.

Le fiamme stanno interessando un'area di macchia mediterranea, mentre proseguono le attività per contenere e spegnere il fronte del fuoco.

Un secondo incendio è stato segnalato nell'agro di Arzachena, in località M. di Nuraghe. Anche in questo caso il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un mezzo aereo, decollato dalla base operativa di Anela, nel Sassarese.

Sul luogo dell'intervento coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione Forestale di Olbia. Le squadre sono al lavoro per contenere il rogo e limitare i danni alle aree interessate.