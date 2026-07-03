Resta alta l'allerta per pericolo incendi in Sardegna, soprattutto nella zona di Cagliari, per cui la Protezione Civile regionale ha diramato il nuovo bollettino, indicando per la giornata di domani, sabato 4 luglio 2026, un livello di pericolosità "medio".

Contrassegnato dal colore giallo, il bollettino segnala condizioni che, in caso di innesco di un incendio, consentono di contenere l’evento se affrontato tempestivamente con il dispiegamento delle ordinarie squadre di terra, eventualmente supportate dai mezzi aerei della Regione.

L’invito resta quello alla massima prudenza, soprattutto alla luce dell’emergenza incendi che sta interessando la Sardegna in questo inizio di stagione estiva. Dall’inizio del 2026 sono già stati registrati 903 roghi, un dato superiore alla media degli ultimi dieci anni, ferma a 778. Ancora più preoccupante è il bilancio delle superfici percorse dal fuoco: sono già andati in fumo 4.283 ettari, contro una media storica di circa 2.652 ettari.