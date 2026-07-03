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Un incendio è divampato nelle campagne di Ortueri, in località Muscadorgiu, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.
Per contenere il rogo è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero decollato dalla base operativa di Sorgono, impegnato a supportare le squadre a terra nelle attività di bonifica e contenimento delle fiamme.
Sul posto dirige le operazioni il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Sorgono, che coordina gli interventi per circoscrivere l'incendio e limitarne la propagazione.