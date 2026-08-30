Alessandro Di Battista è stato trasferito all'ospedale "Hermanos Ameijeiras" dell'Avana, una delle principali e più attrezzate strutture sanitarie di Cuba, per essere sottoposto a esami specialistici approfonditi, tra cui una Tac con mezzo di contrasto.

L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che si trovava nell'Isola caraibica per realizzare la serie di reportage "La polvere del mondo" per Il Fatto Quotidiano e TvLoft, era stato ricoverato d'urgenza nella serata di venerdì a Santa Clara a seguito di un improvviso malore accompagnato da un forte mal di testa.

Giunto nella capitale cubana in ambulanza e sistemato al 19esimo piano del nosocomio, Di Battista è apparso lucido, ha risposto alle domande dell'équipe medica ed è stato sottoposto al monitoraggio costante dei parametri vitali.

La situazione è seguita costantemente dalla diplomazia italiana e dalla Farnesina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto diretto con la famiglia e con l'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, recatasi personalmente presso la prima struttura sanitaria per coordinare il raccordo istituzionale. Da Palazzo Chigi fanno sapere che un volo sanitario è già pronto e a disposizione per organizzare l'eventuale rimpatrio in Italia dell'ex parlamentare, trasferimento che verrà autorizzato solo qualora il quadro clinico e il parere dei medici lo consentano in piena sicurezza.