Un 44enne della provincia di Viterbo è stato arrestato dalla Polizia postale in relazione a un'indagine condotta dalla Procura distrettuale di Catania. L'uomo è accusato di aver adescato minori e aver prodotto e detenuto materiale pedopornografico.

Le indagini sono state avviate dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania dopo le segnalazioni di due coppie di genitori residenti nella stessa città, i cui figli di 9 e 10 anni erano stati contattati su una chat da uno sconosciuto. Quest'ultimo sarebbe riuscito a coinvolgerli in conversazioni di natura sessuale, inviando foto e video espliciti e istigandoli a effettuare videochiamate e a scambiarsi materiale sessuale.

La polizia postale ha confermato le denunce riguardanti i dispositivi utilizzati dal 44enne, rivelando che aveva interagito in chat con almeno dieci presunti minorenni e possedeva materiale pedopornografico di sua produzione.

Su richiesta della Procura distrettuale, il giudice per le indagini preliminari di Catania ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, eseguita nel Viterbese con l'aiuto della polizia postale locale. Le autorità stanno attualmente indagando per individuare eventuali altre vittime minori di adescamento.