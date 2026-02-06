Tissi è pronta a immergersi nell’atmosfera del Carnevale Tissese, una manifestazione che negli anni ha consolidato il suo ruolo identitario per la comunità e che quest’anno si presenta con un programma articolato, capace di unire tradizione, convivialità e partecipazione. Un percorso costruito grazie al lavoro condiviso tra Amministrazione comunale e associazioni locali, che ha portato la festa a crescere e a rafforzarsi nel tempo.

Il primo appuntamento è fissato per Giovedì Grasso, 12 febbraio, quando alle 16:30 la piazza ospiterà la tradizionale Frittellata, momento simbolo dell’accoglienza tissese e occasione di incontro per famiglie, giovani e visitatori. Il pomeriggio sarà animato dalle musiche e dai balli dei Fantasias de Ballos, chiamati a scaldare l’atmosfera con le sonorità della tradizione.

Il programma proseguirà Martedì Grasso, 17 febbraio alle 18:00, con la Favata e Ceciata in piazza, altro appuntamento immancabile del Carnevale locale. La serata sarà arricchita dalla partecipazione del gruppo di maschere tradizionali di Neoneli, Sos Corriolos, e dalle sonorità dei Ballade Ballade Bois, in un intreccio di cultura popolare e festa comunitaria.

Il momento più atteso arriverà sabato 21 febbraio alle 15:30, con la grande sfilata dei gruppi allegorici che attraverserà le vie del centro. Maschere, colori e creatività animeranno il paese, dando vita a un pomeriggio dedicato alla fantasia e alla partecipazione. La giornata si concluderà in piazza Municipale con un DJ set, pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e chiudere la festa all’insegna dell’energia e del divertimento.

"Il Carnevale Tissese è un appuntamento che cresce, si rinnova e rafforza il senso di comunità. È una festa che appartiene a tutti, perché nasce dalla collaborazione tra associazioni, volontari e cittadini, e perché racconta l’identità di un paese che sa stare insieme e valorizzare le proprie tradizioni", dichiarano il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore alla cultura Domenico Masia, sottolineando l’importanza del lavoro condiviso che rende possibile un programma così ricco.

"Siamo orgogliosi di vedere come ogni anno il Carnevale riesca a coinvolgere sempre più persone, trasformandosi in un momento di incontro, creatività e partecipazione che unisce generazioni diverse e rafforza il senso di appartenenza alla nostra comunità", aggiungono gli amministratori.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Sing Sing Sing, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il Comitato di Santa Vittoria e Santa Anastasia, che cureranno lo street food. Dallo scorso anno, il Carnevale Tissese rientra tra i Grandi Eventi della Regione Sardegna, un riconoscimento che valorizza l’impegno organizzativo e la qualità della proposta culturale del paese.

Tissi si prepara così a vivere tre giorni di festa, tradizione e partecipazione, confermando il Carnevale come uno dei momenti più attesi e rappresentativi della vita comunitaria.