San Teodoro si prepara a vivere una delle giornate più attese del suo calendario di eventi: sabato 14 febbraio torna il Carnevale Teodorino – Lu Carrasciali, appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori nel segno del divertimento e della partecipazione collettiva.

La giornata, organizzata dal Comune in stretta collaborazione con Republik Eventz e con il sostegno della Regione Sardegna, prenderà il via alle 14:30 con il raduno al campo sportivo, punto di partenza della manifestazione, dove carri allegorici e gruppi mascherati completeranno gli ultimi preparativi. Alle 15:00 partirà la sfilata, che attraverserà le vie del paese fino a raggiungere le piazze del centro, coinvolgendo il pubblico in un lungo corteo di musica, colori e creatività.

Saranno oltre dieci i carri allegorici presenti, provenienti da San Teodoro e dai paesi vicini, frutto di settimane di lavoro e fantasia. Carri che raccontano storie, ironia e attualità, espressione di una comunità che nel Carnevale trova uno spazio libero per giocare, inventare e stare insieme.

Al termine della sfilata, intorno alle 19:00, la festa si sposterà sotto il tendone allestito per l’occasione, dove proseguirà con il party finale. Come da tradizione, sarà offerta a tutti la degustazione di fave e lardo, momento conviviale che accompagna il Carnevale teodorino e rafforza il senso di accoglienza.

La serata sarà animata dalla musica di DJ Francesco Cinelli, che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte, trasformando il tendone in uno spazio di ballo e socialità.

Il Carnevale Teodorino rappresenta anche un modo diverso di vivere San Teodoro, località conosciuta per il mare e la stagione estiva, ma capace di esprimere una forte identità comunitaria anche nei mesi invernali. Una festa che unisce generazioni diverse e che mette al centro la voglia di stare insieme.

Sono aperte le iscrizioni per gruppi e carri allegorici: per informazioni è possibile contattare l’organizzazione via WhatsApp al numero 349 3288382.