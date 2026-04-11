Una mattinata all’insegna della sensibilizzazione ambientale e della cultura del mare ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Santa Giusta, protagonisti dell’incontro organizzato dalla Capitaneria di porto di Oristano in occasione della Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, celebrata oggi, 11 aprile.

L’evento si è svolto nella sala Open Space del Comune, dove i ragazzi sono stati accolti dal vicesindaco Pierpaolo Erbì. A introdurre i lavori è stato il comandante della Capitaneria di porto di Oristano, il capitano di fregata Andrea Chirizzi, che ha illustrato il significato della ricorrenza, soffermandosi sul valore del mare come risorsa culturale, economica e ambientale e sull’importanza della sua tutela.

All’incontro hanno preso parte anche gli ufficiali della Capitaneria, i ricercatori del Centro Nazionale delle Ricerche di Oristano, il direttore dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” e il presidente della sezione oristanese della Lega Navale Italiana, offrendo agli studenti un quadro ampio e articolato delle attività legate al mare.

Nel corso della mattinata sono stati illustrati i compiti istituzionali delle Capitanerie di porto, con particolare attenzione alle operazioni di protezione ambientale. Ampio spazio è stato dedicato a temi di grande attualità, come l’inquinamento da plastica nei mari e il ruolo dell’acquacoltura nella salvaguardia della biodiversità. Approfondite anche le regole da rispettare all’interno dell’Area Marina Protetta del Sinis e le iniziative promosse dalla Lega Navale Italiana.

L’incontro, accolto con entusiasmo dagli studenti, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più giovani alla cultura del mare, promuovendo comportamenti consapevoli e responsabili per la tutela dell’ambiente marino e costiero.