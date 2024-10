Il Capodanno a Cagliari sarà diviso con palchi in quattro piazze, Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Bastione Santa Croce e via Roma off limits a causa dei lavori di riqualificazione, ma per l'ultima notte dell'anno non ci sarà nessuna superstar nel capoluogo.

Il clou sarà davanti alla statua di Carlo Felice con un'artista di fama nazionale o internazionale che negli ultimi cinque anni si sia esibito almeno in uno stadio con 15mila presenze. Artisti sardi sugli altri palchi. Il budget è di circa 300mila euro più 60mila per la promozione. C'è il cofinanziamento della Regione. Ma la novità di quest'anno è l'apertura agli sponsor che potranno arricchire l'offerta con altre proposte. Per il sindaco Massimo Zedda, Capodanno diffuso non solo nello spazio ma anche nel tempo con diversi eventi prima e dopo la notte di San Silvestro.

"Più piazze consentono di scegliere anche il genere musicale - ha spiegato il primo cittadino in conferenza stampa - Penso che il concerto della star possa essere ospitato in spazi diversi dalle piazze, magari al Molo Rinascita ma occorre parlarne con l'Autorità portuale, e in un altro periodo, non a Capodanno: per un big occorre una programmazione mirata". Quanto alla spesa ridotta, Zedda ha chiarito: "È importante spalmare le risorse per tutti i mesi dell'anno". I preparativi iniziano ora con la pubblicazione del bando. "Sono previste attività lungo le vie commerciali del centro con iniziative di intrattenimento e animazione, soprattutto musicale, in acustico - ha sottolineato l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe - È andato a buon fine anche il bando sulle luminarie, stiamo ultimando gli adempimenti burocratici: le strade sono quelle che erano state indicate nel bando, ma stiamo valutando un ampliamento con integrazioni anche in altre strade della città".