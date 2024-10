Saranno Le Vibrazioni gli ospiti del Capodanno a Iglesias. La storica band pop-rock milanese è stata scelta per allietare l'ultima nottata dell'anno nell'importante centro dell'Iglesiente. Ma non saranno gli unici artisti, come anticipato sui social dal sindaco Mauro Usai: "Oggi sveliamo i primi", ha comunicato riferendosi al gruppo che, fra gli altri, conta un batterista di origini sarde, Alessandro Deidda.

Gli artisti in Sardegna

L'annuncio del primo cittadino si aggiunge a quelli di Olbia, Cagliari e Castelsardo: il capoluogo gallurese, come di consueto, chiuderà l'anno col botto, grazie allo spettacolo dei Pinguini Tattici Nucleari che si esibiranno al Molo Brin, mentre in quello isolano la notte di San Silvestro non vedrà presenti ospiti di spicco.

Il Capodanno a Cagliari sarà diviso con palchi in quattro piazze, Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Bastione Santa Croce e via Roma off limits a causa dei lavori di riqualificazione. Il clou sarà davanti alla statua di Carlo Felice con un'artista di fama nazionale o internazionale che negli ultimi cinque anni si sia esibito almeno in uno stadio con 15mila presenze. Artisti sardi sugli altri palchi. Il budget è di circa 300mila euro più 60mila per la promozione.

Alghero e Castelsardo

Ancora incertezza, invece, per quanto riguarda Alghero, ma di sicuro sarà un top: Mika e Tommaso Paradiso i più accreditati, ma anche Ghali e Rose Villain. E poi Castelsardo: ancora nessun nome filtra per il caratteristico borgo del Nord Sardegna, che porta con sé un'importante tradizione di San Silvestro, e che senz'altro proverà a piazzare il "colpo" per chiudere l'anno nel migliore dei modi.

Sassari

E Sassari? Ancora incertezza per il capoluogo turritano, che negli anni ha alternato buone chiamate a operazioni più modeste: l'anno scorso la sorpresa con il duo composto da Nek e Renga. Quest'anno, chissà.