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Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di mister Pisacane per la gara di stasera contro l’Inter all’Unipol Domus (ore 20.45). Out Yerry Mina, bloccato da un affaticamento al polpaccio; prima convocazione per il neo acquisto rossoblù Riccardo Ciervo, che ha scelto la maglia numero 20.
Ecco l’elenco completo dei 24 convocati di Pisacane:
Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri.
Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Zé Pedro.
Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Joseph Liteta, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks.
Attaccanti: Gennaro Borrelli, Kevin Carlos, Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Mattia Felici, Daniel Maldini, Paul Mendy.