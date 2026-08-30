Si trovava sottoposto agli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico alla caviglia, ma ha deciso comunque di allontanarsi da casa per trascorrere la notte nei pressi della movida costiera. Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno arrestato un 43enne disoccupato del posto, già noto alle forze di polizia, con l'accusa di evasione.

I militari dell'Arma, impegnati nei consueti servizi perlustrativi di vigilanza sul litorale quartese, hanno intercettato e riconosciuto l'uomo mentre si trovava nei pressi di un noto locale della fascia costiera. Gli immediati controlli hanno consentito di accertare come il 43enne fosse del tutto sprovvisto di qualsiasi autorizzazione o permesso da parte dell'Autorità Giudiziaria che potesse giustificare l'uscita dalla propria abitazione e la palese violazione delle restrizioni a suo carico.

I carabinieri lo hanno subito bloccato e accompagnato presso gli uffici della caserma per gli adempimenti di legge. Conclusi gli accertamenti di rito, l’uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattinata di domani a Cagliari.