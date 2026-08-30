Un nuovo fronte di fuoco tiene impegnato il dispositivo regionale antincendio nel Nuorese. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sta intervenendo nelle campagne di Orune, precisamente in località Ponte Marreri, per arginare un incendio divampato all'altezza del chilometro 60 della Strada Statale 131 Dcn in direzione Nuoro.

Le fiamme stanno aggredendo e consumando la vegetazione riparia lungo il Riu Marreri, minacciando di estendersi alle aree limitrofe. Per fronteggiare l'emergenza e circoscrivere rapidamente il rogo, la sala operativa ha disposto l'invio sul posto di un elicottero decollato dalla base operativa di Farcana. Le complesse operazioni di spegnimento sono attualmente dirette e coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) appartenente alla Stazione forestale di Nuoro.