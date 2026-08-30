Dramma sul litorale laziale, dove ha perso la vita Silvano Loia, manager 52enne di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri. L'uomo è annegato ieri nelle acque comprese tra Tarquinia e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dopo essere entrato in mare per fare il bagno.

L'allarme è scattato intorno alle 11 del mattino, lanciato dal gruppo di amici che si trovava con lui sulla spiaggia in località Sant'Agostino a Tarquinia, allarmati dal mancato rientro a riva. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: l'area costiera è stata scandagliata via mare da un gommone e da una moto d'acqua dei Vigili del Fuoco, affiancati da una motovedetta della Guardia Costiera, mentre dall'alto ha perlustrato il litorale un elicottero dei soccorritori.

Le operazioni di ricerca si sono concluse tragicamente intorno alle ore 19, quando il corpo senza vita del 52enne è stato avvistato e recuperato a pochi metri dalla battigia all'altezza di Montalto di Castro. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per constatare il decesso dell'uomo.