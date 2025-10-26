Il Cagliari agguanta il Verona all'ultimo con Felici e porta a casa un punto ormai quasi insperato. I rossoblù erano andati sotto di due gol (Gagliardini e Orban i marcatori gialloblù) per poi recuperare la gara nella parte finale del secondo tempo con Idrissi e Felici.

Inspiegabili le scelte iniziali di Pisacane che esclude tanti titolari tra cui Esposito, Luperto e Adopo, mettendo dentro due esordienti dal primo minuto, Idrissi e Liteta. Nella ripresa, poi, una volta inseriti i giocatori offensivi, e complice il doppio svantaggio, i rossoblù hanno rimediato ad una sconfitta ormai scritta. Menzione speciale per Caprile che ha tenuto a galla il Cagliari con le sue parate, permettendo poi la rimonta.

Un punto guadagnato col cuore e con i denti che però non cancella una prestazione preoccupante, soprattutto tra la metà del primo tempo e la metà del secondo.

LE FORMAZIONI

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez (15'pt Bella-Kotchap), Nelsson, Valentini; Belghali (25'st Fall), Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro (1'st Bernede), Bradaric; Giovane (32'st Harroui), Orban (32't Sarr). (34 Perilli, 94 Toniolo, 3 Frese, 4 Yellu, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 72 Ajayi). All.: Zanetti

Cagliari (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra (32'st Felici), Liteta (1'st Adopo), Prati (4'st Mazzitelli), Obert; Folorunsho (17'st Pavoletti); Gaetano (18'st Luvumbo), Borrelli. (24 Ciocci, 34 Sarno, 6 Luperto, 9 Kilicsoy, 15 Rodriguez, 20 Rog, 21 Cavuoti, 94 Esposito). All.: Pisacane

Arbitro: Dionisi dell'Aquila

Reti: 23'pt Gagliardini, 14'st Orban, 31'st Idrissi, 47'st Felici

Angoli: 3 a 2 per il Verona

Recupero: 4' e 6' Ammoniti: Akpa Akpro, Gagliardini, Nelsson, Adopo per gioco falloso.