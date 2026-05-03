Un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione protetta da un sistema di videosorveglianza è stata scoperta dai Carabinieri a Sassari. Nella tarda mattinata del 30 aprile, i militari della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza un uomo, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato durante i consueti controlli del territorio, quando l’attenzione dei militari è stata attirata da movimenti sospetti nei pressi di un immobile in periferia. Dopo un’attività di osservazione, è emerso che all’interno era in corso un’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 11 grammi di cocaina, strumenti per la pesatura e il confezionamento delle dosi e oltre 600 euro in contanti, ritenuti possibile provento dello spaccio.

Durante le operazioni è stato inoltre individuato un sistema di videosorveglianza esterno con telecamere orientabili, utilizzato per controllare gli accessi all’abitazione e monitorare eventuali arrivi delle forze dell’ordine.

Al termine delle formalità, su disposizione della Procura di Sassari, l’uomo è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Dopo l’udienza di convalida, celebrata il giorno successivo, è stata disposta la custodia cautelare nel carcere di Sassari-Bancali. Resta fermo il principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.