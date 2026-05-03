Finisce senza reti la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Cagliari, in una gara condizionata dal clima di fine stagione e dal primo caldo che rallenta ritmo e intensità. Lo 0-0 consegna un punto a entrambe: utile ai sardi, ancora a caccia della salvezza aritmetica, e sufficiente ai rossoblù per limitare i danni dopo un periodo complicato in casa.

Le occasioni non mancano del tutto, ma arrivano soprattutto da parte del Cagliari, che però paga diversi fuorigioco. Dossena trova anche il gol, ma tutto viene annullato, mentre Esposito spreca due buone opportunità davanti al portiere. Il Bologna, invece, si rende pericoloso solo con un tentativo di Bernardeschi nel primo tempo, neutralizzato da Caprile.

Tra i protagonisti spicca il giovane portiere Pessina, decisivo in più interventi, mentre Deiola è tra i più attivi prima di essere costretto a uscire per infortunio. Nella ripresa Italiano prova a cambiare assetto inserendo nuove forze e alzando il baricentro, ma la squadra si accende solo a tratti senza trovare continuità.

Nel finale l’occasione più clamorosa capita ancora agli ospiti: su sviluppi da corner Ze Pedro, da pochi metri, manda incredibilmente alto. Un errore che lascia il risultato inchiodato sullo 0-0. Il Bologna spreca così la chance di riavvicinarsi al settimo posto, mentre il Cagliari resta vicino alla salvezza, forte del +9 sulla Cremonese.

FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Pessina, De Silvestri (40' st Zortea), Helland,

Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Sohm (1' st Rowe), Bernardeschi

(33' st Ferguson), Odgaard (18' st Castro), Dominguez (18' st

Orsolini). (13 Ravaglia, 12 Gnudi, 14 Heggem, 22 Lykogiannis, 41

Vitik, 4 Pobega, 19 Ferguson). All.: Italiano.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile, Pedro, Mina, Dossena, Obert,

Palestra, Adopo (44' st appa), Deiola (42' pt Sulemana),

Folorunsho Gaetano, Esposito (28' st Mendy). (12 Sherri, 24

Ciocci, 15 Rodriguez, 20 Albarracin, 9 Kilicsoy, 19 Belotti, 37

Trepy). All.: Pisacane.

DATI E DETTAGLI

Arbitro: Crezzini di Siena. Angoli: 7-2 per il Bologna. Recupero: 5' e 6'.

Note: ammoniti Adopo, Helland, Castro per gioco scorretto. Espulso al 49' pt Riela, collaboratore di Italiano, per

proteste.

Spettatori 28.416.