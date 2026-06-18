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Una stagione che vale un'asta di mercato: alla fine Marco Palestra sembra vicinissimo all'Inter per una somma complessiva di circa 50 milioni.
L'esterno, che la scorsa stagione era arrivato a Cagliari in prestito secco dall'Atalanta, è tornato a Bergamo per fare però già le valigie: per la Dea una mega plusvalenza, considerando che arrivava dal settore giovanile.
Su di lui si erano accesi anche i riflettori della premier, con Chelsea e Manchester City, secondo indiscrezioni, in prima fila per tentare l'affondo sul giocatore. Alla fine sembra aver prevalso la volontà di rimanere in Italia.
Con ogni probabilità Palestra sarà nerazzurro: una nuova parentesi per proseguire il percorso di crescita.