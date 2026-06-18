Si è conclusa con una denuncia a piede libero un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Carbonia nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nei guai è stato un disoccupato ultraquarantenne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività, coordinata dalla Compagnia dei Carabinieri di Carbonia, ha visto impegnati i militari della Stazione locale, supportati dai colleghi della Stazione di Narcao, dall'Aliquota Radiomobile di Carbonia e dal personale specializzato del Nucleo Cinofili di Cagliari.

Determinanti, secondo quanto emerso, sono stati gli approfondimenti investigativi e il contributo delle unità cinofile durante una perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti dell'indagato. Nel corso dei controlli, i militari avrebbero rinvenuto all'interno dell'abitazione alcuni grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, oltre a diverso materiale ritenuto utile per il confezionamento e la suddivisione della droga in dosi destinate alla cessione.

La sostanza e il materiale sequestrato sono stati repertati e posti sotto sequestro in attesa dei successivi accertamenti tecnici che verranno effettuati dagli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche, chiamati a confermare la natura dello stupefacente e a fornire ulteriori elementi utili alle indagini. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria.

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall'Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Un'attività che prosegue con servizi mirati e controlli costanti nei centri urbani del Sulcis, con l'obiettivo di garantire maggiori condizioni di sicurezza e tutelare la salute pubblica.