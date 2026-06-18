Un vasto incendio è scoppiato questa mattina a Stintino, nella località Cuile Nuovo. Sul posto è attualmente impegnato il Corpo Forestale.

Per contrastare la diffusione del fronte del fuoco e supportare le squadre a terra, la centrale operativa ha disposto l'invio di un mezzo aereo della flotta regionale: sul posto sta operando un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Anela.

Il coordinamento e la direzione delle delicate operazioni di spegnimento sono affidati al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale dell'Asinara.