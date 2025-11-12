Dopo anni di attesa, il nuovo stadio di Cagliari ha finalmente ricevuto il via libera definitivo. A confermarlo è stato il sindaco Massimo Zedda, annunciando la chiusura positiva della Conferenza dei servizi decisoria, l’ultimo passaggio burocratico necessario per approvare il progetto.

“Attendevamo da dieci anni questa notizia”, ha dichiarato Zedda. “Oggi si è chiusa positivamente la Conferenza dei servizi decisoria che ha approvato il progetto del nuovo stadio”.

Un iter lungo, segnato da passaggi tecnici, studi ambientali e numerose carte, che ora si conclude anche sul fronte delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, ottenute tramite il Provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Con il via libera ottenuto, il progetto entra nella fase operativa. “Procederemo spediti sui prossimi passi”, ha aggiunto il sindaco. “Non appena il Cagliari Calcio trasmetterà il Piano economico finanziario aggiornato, potremo avviare gli adempimenti per pubblicare la gara internazionale per l’affidamento della costruzione e gestione della nuova struttura”.

Il nuovo impianto, previsto nel quartiere Sant’Elia, sarà moderno e polifunzionale: non solo la “nuova casa del calcio”, ma anche spazio per “concerti, spettacoli e grandi eventi”, destinato a diventare un vero e proprio “punto di riferimento di tutte e tutti i sardi”.